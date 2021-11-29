В ВОЗ предполагают, что имеющиеся вакцины от коронавируса могут защитить от штамма “Омикрон”

“Несмотря на неопределенность, разумно предположить, что имеющиеся в настоящее время вакцины позволяют защитить от тяжелой формы заболевания и смерти”, – говорится в докладе.

В ВОЗ утверждают, что из-за мутаций, которые могут сделать новый штамм коронавируса более заразным, вероятность того, что он быстро распространится по всему миру, крайне высока.

Органам здравоохранения организация рекомендует ускорить вакцинацию, особенно в группах риска (пожилые люди, работники сферы здравоохранения, пациенты с сопутствующими заболеваниями).

Исследования нового штамма продолжаются, ожидается, что больше информации будет доступно в ближайшие недели, сообщает ВОЗ.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, сейчас в мире циркулируют четыре варианта коронавируса, вызывающие озабоченность: “Альфа”, “Бета”, “Гамма” и “Дельта”. Доминирующим в мире считается “Дельта” из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

22 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ 26 ноября отмечали, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

По состоянию на 29 ноября в мире подтвердили 261,5 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, умерло почти 5,2 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

В Украине пока не выявлен новый штамм коронавируса “Омикрон”. Об этом 29 ноября во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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