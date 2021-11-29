Стало известно об отмене Универсиады в Люцерне из-за штамма «омикрон»

Зимняя Универсиада 2021 года в швейцарском Люцерне отменена из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон», и связанными с ними ограничениями на выезд, сообщается на сайте Федерации университетского спорта Швейцарии.

Организаторы Универсиады сообщили, что были вынуждены пойти на такой шаг в связи с «очень динамичным развитием пандемии и связанными с ней ограничениями на въезд», передает РИА «Новости».

Универсиада должна была пройти с 11 по 21 декабря.

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Ранее замглавы МИД Евгений Иванов заявил, что РФ рассматривает новые ограничения в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон».

В Кремле заявили, что дальнейшие шаги РФ в свете появления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности.

Между тем ВОЗ сочла высокой степень глобального риска из-за штамма «омикрон».