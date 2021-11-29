 

Грузовик въехал на перрон с пассажирами автовокзала в Липецке

29.11.2021, 15:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ результате ДТП, когда грузовик выехал на перрон автовокзала в Липецке, погибла одна женщина, информирует пресс-служба администрации региона 29 ноября. Сейчас личность пострадавшей устанавливается.

«На липецком автовокзале выясняют причины инцидента, который произошел сегодня. Грузовой автомобиль, принадлежащий Липецким автобусным линиям въехал на перрон, где находились люди», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Еще два человека были доставлены в больницу с травмами. В момент ДТП они находились вместе с водителем в автомобиле. Сам водитель также госпитализирован, его состояние уточняется. 

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. Информацию подтвердили пассажиры транспортного средства, сообщили в пресс-службе. 



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