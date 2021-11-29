 

В Черниговской области начальник райуправления ГСЧС застрелил полицейского – Офис генпрокурора

29.11.2021, 14:54, Новости дня
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По данным следствия, инцидент произошел 28 ноября на охоте вблизи села Майское.

“Начальник одного из районных управлений ГСЧС в Черниговской области, не убедившись в безопасности выстрелов, из охотничьего ружья ранил в голову сотрудника патрульной полиции, с которым они вместе были на охоте”, – говорится в сообщении.

От полученного ранения потерпевший скончался в реанимации Черниговской областной больницы.

Следователи ГБР открыли уголовное производство по факту убийства по неосторожности (ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины).

Обстоятельства инцидента расследует и полиция Черниговской области, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Правоохранители рассказали, что их коллега в свободное от службы время отправился с тремя приятелями на охоту в угодья Черниговского района. Погибший – 37-летний инспектор отдела реагирования патрульной полиции. Медики пытались спасти его жизнь, но сегодня около 4 утра он умер в больнице. 

“По предварительной информации, во время охоты 39-летний охотник произвел выстрел из ружья в сторону животного и случайно попал в полицейского”, – отметили в полиции.

https://www.facebook.com/policechernigivshchini/posts/2187174628115431

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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