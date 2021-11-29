Песков пошутил о планах «переименовать» QR-коды

Власти не планируют отказываться от использования термина «QR-код» в документах о вакцинации или перенесенном коронавирусе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что QR-код используется, во многих сферах и в шутку предложил «переименовать компьютер».

«Его можно как угодно называть, но суть не меняется, это технология действительно связана с теми мерами, которые принимаются, в том числе, и на фоне пандемии, в условиях которой мы живем. QR-код используется при банковских переводах, используется для рекламы, для информации и так далее. Давайте думать, как по-другому назвать компьютер, телевизор – может быть, они тоже не ласкают слух. Давайте как-то чуть-чуть сохранять трезвость ума», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее два источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к правительству, рассказали РБК, что российские власти обсуждают название документа, по которому привитые или переболевшие COVID граждане смогут посещать общественные места и мероприятия, при этом упоминание термина «QR-код» планируется свести к минимуму.

Власти стремятся отказаться от термина «QR-код», поскольку многие люди относятся к нему негативно, сообщил один из собеседников издания, ссылаясь на закрытые социсследования.