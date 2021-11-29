Кремль разъяснил эмоциональную реакцию рынков на штамм «омикрон»

Реакция рынков на штамм «омикрон» чисто эмоциональная, она не зиждется на научных данных, потому что таких данных просто нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы видим, что на рынках это реакция исключительно эмоциональная, она не зиждется на каких-то научных данных, потому что их просто пока нет», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, насколько, с точки зрения Кремля, новый штамм вызывает опасения в плане экономики и энергетики.

Отвечая на уточняющий вопрос, считает ли он, что эта реакция рынков кратковременная, Песков сказал: «Безусловно, это чисто эмоциональная реакция».

По словам Пескова, Регионы постоянно информируют федеральный центр о темпах вакцинации своих жителей от коронавируса.

«Естественно, постоянно идет информация о регионах о темпах вакцинации», – сказал Песков.

По его словам, дальнейшие шаги РФ в свете появления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности.

«Сейчас на самом деле весь мир и ВОЗ пытаются понять, насколько он опасен. В данном случае вы знаете, что эта информация анализируется в правительственном штабе: весьма оперативно были приняты решения о закрытии некоторых направлений на въезд в Россию. Что касается дальнейших возможных шагов, это будет зависеть от тех выводов, которые сделают ученые о том, насколько заразен этот штамм, какие могут быть последствия, сколько имеющийся арсенал вакцин способен страховать от инфицирования и от тяжелого течения болезни», – сказал Песков.

Напомним, в пятницу цены на нефть обрушились на 11-12% на новостях о появлении нового штамма COVID-19 «омикрон». Обрушились и фондовые биржи, в том числе в России. Рынки опасаются, что «омикрон» опаснее и заразнее «дельты», что потенциально грозит новыми локдаунами.