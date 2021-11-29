 

Шмыгаль: Постоянное присутствие кораблей НАТО в Черном море было бы очень сильным сигналом в поддержку Украины

29.11.2021, 12:14, Новости дня
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“Ответом на агрессивные действия России должен стать солидарный ответ Украины, стран ЕС и НАТО. Обеспечение постоянного присутствия военных кораблей Альянса в Черном море было бы очень сильным сигналом в поддержку Украины”, – заявил Шмыгаль.

Он отметил, что постоянное наращивание российского военного контингента у украинских границ – это один из инструментов политики Кремля.

По словам украинского премьера, Кремль заинтересован не только в дестабилизации ситуации в Украине, но также в дестабилизации стран ЕС и НАТО.

“Газ уже используется как оружие не только против нашего государства, но и против всей Европы. Ситуация вокруг “Северного потока – 2” и уменьшение транзита “голубого топлива” через Украину ярко подтверждают этот тезис”, – подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, Россия также использует другие инструменты гибридной войны против Украины и Запада, включая кибератаки и дезинформационные кампании.

В пресс-службе отметили, что 30 ноября в Брюсселе Шмыгаль вместе с главами правительств Грузии и Молдовы в рамках Ассоциированного трио проведет ряд встреч с руководством Европейского союза.

Контекст:

В Пентагоне подчеркивали, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море. 

В конце января эсминцы США провели в Черном море операцию с участием авиации. В НАТО отмечали, что ВМС США и другие военно-морские силы НАТО обычно действуют в Черном море в соответствии с международным правом, патрулируя воды около восьми месяцев в году.

В феврале этого года эсминцы USS Porter и USS Donald Cook 17 дней проводили совместные операции в Черном море с союзниками и партнерами по НАТО: Украиной, Румынией, Грузией и Турцией.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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