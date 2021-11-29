Марка Renault разработала летающий автомобиль Air4

Французская компания Renault при сотрудничестве с Renault продемонстрировала новый летающий автомобиль.

Данное транспортное средство намерены в дальнейшем использования в качестве общественного транспорта. Разработчики уверены, что в дальнейшем автомобили будут летать, тогда как для новой версии применили все необходимые особенности, включая винты и лопасти. Для облегченного веса кузов выполнен из карбона.

Вместе с тем размещение в салоне осуществляется только после откидывания передней панели корпуса. Известно, что новая модель оснащается двумя аккумуляторами с суммарной мощностью 90 тысяч мАч. Остальные особенности пока не сообщены.