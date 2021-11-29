 

Марка Renault разработала летающий автомобиль Air4

29.11.2021, 11:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Французская компания Renault при сотрудничестве с Renault продемонстрировала новый летающий автомобиль.

Данное транспортное средство намерены в дальнейшем использования в качестве общественного транспорта. Разработчики уверены, что в дальнейшем автомобили будут летать, тогда как для новой версии применили все необходимые особенности, включая винты и лопасти. Для облегченного веса кузов выполнен из карбона.

Вместе с тем размещение в салоне осуществляется только после откидывания передней панели корпуса. Известно, что новая модель оснащается двумя аккумуляторами с суммарной мощностью 90 тысяч мАч. Остальные особенности пока не сообщены.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / Большунов победил в масс-старте на этапе Кубка мира в Швеции

28.10 / Папе римскому сделали третью прививку против COVID-19

28.12 / В Польше ввели дополнительные карантинные ограничения на праздники. В новогоднюю ночь запретили выходить на улицу

15.08 / Минюст США обвинил Йельский университет в дискриминации белых и азиатов

22.03 / СК предъявил обвинение губернатору Белозерцеву

09.10 / Российские специалисты создадут систему для борьбы с киберпреступностью

14.08 / Эксперты пояснили, насколько опасно пользоваться мобильным телефоном во время грозы

06.10 / Греческие океанологи сообщили, сколько пластика в водах Средиземного моря

29.07 / Адвокат опровергла данные о предложении Ефремовым компенсации семье погибшего

05.11 / СБУ обвинила в шпионаже полковника ВСУ с российским гражданством

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика