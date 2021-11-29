 

Бренд Cadillac вывел на тесты новый кроссовер

29.11.2021, 10:46, Новости дня
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Американский бренд Cadillac приступил к тестовым испытаниям нового кроссовера.

Данный экземпляр должен продемонстрировать свои способности в зимний период, а также в условиях пустыни. Новый кроссовер Cadillac получил имя Lyriq. Уже по внешнему виду очевидно, что транспортное средство выполнено для молодежи, что прослеживается в формах кузова. Под капотом модели установлен электрический агрегат с отдачей 340 л.с. Кроме того, автомобиль имеет автоматическую трансмиссию.

Заявлено, что запас хода на электрической тяге составит 480 километров. Уже в скором времени состоится официальная премьера, когда и рассекретят стоимость, а также сроки выхода автомобиля в свободную продажу.



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