Nord Stream 2 AG ответила на возражения ЕС в споре о газовой директиве

Компания Nord Stream 2 AG в конце октября ответила на возражения Евросоюза, который оспаривает юрисдикцию арбитражного трибунала, рассматривающего спор по применению к проекту поправок к Третьей газовой директиве.

«25 октября 2021 года Nord Stream 2 AG направила в адрес арбитражного трибунала ответный меморандум по существу разбирательства, а также контрмеморандум на возражения ЕС относительно юрисдикции арбитражного трибунала рассматривать спор», – говорится в отчете Газпрома по итогам третьего квартала 2021 года, передает ТАСС.

По мнению Nord Stream 2 AG, ЕС нарушил свои обязательства, закрепленные в статьях 10 и 13 Договора к Энергетической хартии после того, как принял поправки к Третьей газовой директиве ЕС.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия настаивает на применении в полном объеме Газовой директивы ЕС к газопроводу «Северный поток – 2».

Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG «немедленным разбирательством», если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода законодательству ЕС, включая вопрос «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии».

В ответ на требование Федерального сетевого агентства Германии в компании Nord Stream 2 отметили, что «Северный поток – 2» уже получил все необходимые разрешения, реализован в соответствии с национальными законодательствами и нормами международного права.