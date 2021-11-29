 

За девять месяцев 2021 года украинские банки увеличили прибыль почти на 40%

29.11.2021, 10:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“50% чистой прибыли приходится на долю государственных банков. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года они увеличили свою прибыль всего на 5%, но все еще остаются прибыльными. Входящим в топ-10 банкам с иностранным капиталом за три квартала этого года удалось заработать в 1,7 раза больше, чем за соответствующий период в 2020-м – 16,5 млрд грн против 9,7 млрд грн”, – отметили в сообщении.

Первая десятка украинских банков с частным капиталом за три квартала 2021-го увеличила прибыль в 2,5 раза.

По сравнению с первым полугодием 2021 года топ-10 украинских банков по совокупной прибыли существенно не изменился. С начала года самым прибыльным для украинских банков месяцем стал июль. В июле они заработали 9,7 млрд грн, 19% от совокупной прибыли за девять месяцев.

Контекст:

В 2019 году банковская система Украины получила рекордную прибыль в 60 млрд грн. Число убыточных банков сократилось с 13 до шести, сообщала 13 февраля прошлого года первая замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

В 2020 году украинские банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше показателей 2019-го, сообщала пресс-служба НБУ в феврале 2021 года.

По данным Минфина Украины, в прошлом году госбанки получили 23,1 млрд грн прибыли, АО КБ “ПриватБанк” – 25,3 млрд грн (61,3% прибыли всей банковской системы Украины).

В Украине работают 73 банка, 63 из них являются прибыльными.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / “Не хотим повторения того, что произошло в Украине”. Макрон предостерег Россию от военного вмешательства в Беларусь

05.07 / Во всем мире коронавирусом заразились более 11 млн человек, выздоровели более 6 млн

10.11 / Глава МВД Эстонии ушел в отставку после того, как назвал Байдена коррумпированным типом

31.03 / Сторонники Саакашвили атаковали приехавшего в Тбилиси Познера

31.08 / У Volkswagen в Китае появился новый стильный кросс-универсал

02.04 / В Роспотребнадзоре спрогнозировали срок завершения пандемии

09.08 / France 3 – печальный рекорд — огонь выжег 56 тысяч гектаров земли в Греции

22.09 / Альфа-банк и ГП заключили мировое соглашение по задолженности компаний Абызова

26.09 / За сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали более 64 тыс. человек

04.11 / Байден выступил с обращением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика