Из-за пандемии вклад туризма в мировую экономику упал на $2 трлн по сравнению с 2019 годом – ООН

По данным организации количество международных туристских поездок увеличилось на 58% в июле–сентябре 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года. Однако они остались на 64% ниже уровня 2019 года.

Европа продемонстрировала лучшие относительные показатели в третьем квартале: число международных прибытий снизилось на 53% по сравнению с тем же трехмесячным периодом 2019 года. В августе и сентябре прибытие составило -63% по сравнению с 2019 годом, что стало лучшим месячным результатом с начала пандемии

В период с января по сентябрь 2021 года количество международных туристских прибытий со всего мира составило -20% по сравнению с 2020 годом. В некоторых субрегионах –Южной и Средиземноморской Европе, Карибском бассейне, Северной и Центральной Америке – за первые девять месяцев 2021 года прибытие фактически превысило уровень 2020 года.

Данные о доходах от международного туризма показывают улучшение в третьем квартале 2021 года. Мексика зафиксировала такие же доходы, как и в 2019 году, в то время как Турция (-20%), Франция (-27%) и Германия (-37%) продемонстрировали сравнительно меньшее снижение по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на недавние улучшения, неравномерная вакцинация во всем мире и появление новых штаммов коронавируса могут повлиять на возобновление туризма. Экономическая напряженность, вызванная пандемией, также может сказаться на спросе на поездки. Ожидается, что в 2021 году количество прибытий международных туристов останется на 70–75% ниже уровня 2019 года.

Доходы от международного туризма могут достичь $700-800 млрд в 2021 году, что является небольшим улучшением по сравнению с 2020 годом, но вполовину меньше от $1,7 трлн, зафиксированных в 2019 году. Вклад туризма в мировую экономику оценивается в $1,9 трлн в 2021 году, что значительно ниже допандемической величины в $3,5 трлн.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В связи с карантином, введенным для борьбы с распространением вируса, во многих странах были закрыты границы для туристов, а также предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам Международного валютного фонда, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

В МВФ заявляли, что в 2020 году глобальная экономика из-за пандемии коронавируса уменьшилась на 3,5%. ООН считает, что международный туризм восстановится не ранее 2023 года

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