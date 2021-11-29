 

Из-за пандемии вклад туризма в мировую экономику упал на $2 трлн по сравнению с 2019 годом – ООН

29.11.2021, 10:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным организации количество международных туристских поездок увеличилось на 58% в июле–сентябре 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года. Однако они остались на 64% ниже уровня 2019 года.

Европа продемонстрировала лучшие относительные показатели в третьем квартале: число международных прибытий снизилось на 53% по сравнению с тем же трехмесячным периодом 2019 года. В августе и сентябре прибытие составило -63% по сравнению с 2019 годом, что стало лучшим месячным результатом с начала пандемии

В период с января по сентябрь 2021 года количество международных туристских прибытий со всего мира составило -20% по сравнению с 2020 годом. В некоторых субрегионах –Южной и Средиземноморской Европе, Карибском бассейне, Северной и Центральной Америке – за первые девять месяцев 2021 года прибытие фактически превысило уровень 2020 года. 

Данные о доходах от международного туризма показывают улучшение в третьем квартале 2021 года. Мексика зафиксировала такие же доходы, как и в 2019 году, в то время как Турция (-20%), Франция (-27%) и Германия (-37%) продемонстрировали сравнительно меньшее снижение по сравнению с предыдущим годом. 

Несмотря на недавние улучшения, неравномерная вакцинация во всем мире и появление новых штаммов коронавируса могут повлиять на возобновление туризма. Экономическая напряженность, вызванная пандемией, также может сказаться на спросе на поездки. Ожидается, что в 2021 году количество прибытий международных туристов останется на 70–75% ниже уровня 2019 года.

Доходы от международного туризма могут достичь $700-800 млрд в 2021 году, что является небольшим улучшением по сравнению с 2020 годом, но вполовину меньше от $1,7 трлн, зафиксированных в 2019 году. Вклад туризма в мировую экономику оценивается в $1,9 трлн в 2021 году, что значительно ниже допандемической величины в $3,5 трлн.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В связи с карантином, введенным для борьбы с распространением вируса, во многих странах были закрыты границы для туристов, а также предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам Международного валютного фонда, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

В МВФ заявляли, что в 2020 году глобальная экономика из-за пандемии коронавируса уменьшилась на 3,5%. ООН считает, что международный туризм восстановится не ранее 2023 года 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / В Британии испугались сотрудничества РФ и США

27.10 / Шмыгаль: Поставки газа населению и бюджетникам во время отопительного сезона будут непрерывными

20.11 / В Германии призвали защитить «Северный поток – 2» от США

10.09 / В Киеве ужесточили карантинный режим

17.10 / Президент Германии ушел на карантин из-за коронавируса у охранника

22.05 / Макрон поднял бокал в честь открытия ресторанов после карантина под “Будьмо!” и выпил за Украину

05.07 / У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,5

14.07 / КС Украины признал закон о государственном украинском языке конституционным

19.11 / “Серьезно?” Посольство США в Киеве прокомментировало заявления Пескова, что РФ никому не угрожает

27.11 / Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика