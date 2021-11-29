Появились первые снимки нового флагманского кроссовера Porsche

Немецкая компания Porsche намерена выпустить новый кроссовер, который выступит конкурентом для Mercedes-Benz GLS и BMW X7.

В Сети уже опубликовали рендерные изображения новинки. Автомобиль представляет собой флагманский экземпляр, который обладает увеличенной колесной базой и задним свесом. Не исключено, что кроссовер получит семиместный просторный салон при сохранении достаточной вместимости багажника. Лицевая часть кузова напоминает Taycan, тогда как задние фонари представляют собой единый элемент.

Пока уровень производительности и тип силовой установки не раскрывается. Вместе с тем эксперты предполагают, что модель получит полностью электрическую модификацию. Пока сроки выхода и другие данные по автомобилю умалчиваются.