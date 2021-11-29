 

Model Y Performance получила новые опции

29.11.2021, 9:52, Новости дня
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Американская компания Tesla официально выпустила обновленный электрокар Model Y Performance.

Серийное производство налажено на заводе в Китае. Вместе с тем производитель также добавил ряд продвинутых опций, отсутствующих у предшественника. Появились новые графические элементы, которые существенно доработали функционирование программного обеспечения. Мультимедийный комплекс стал более быстрым при эксплуатации.

Кроме того, новая модель получила литий-ионный аккумулятор. Особенностью электрокара указали многослойное лобовое стекло, которое существенно безопаснее, чем обыкновенное исполнение. Остальные достоинства представленной версии электрокара пока не сообщены.



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