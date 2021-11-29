Мужчина упал на прохожего с 16-го этажа в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина выпал с балкона 16-го этажа на прохожего, сообщили в правоохранительных органах.

По информации «Пятого канала», инцидент произошел 28 ноября около 23.00 на улице Кораблестроителей Василеостровского района. Молодой человек вышел подышать воздухом на балкон и упал на прохожего.

На место происшествия выехала скорая. Медики диагностировали смерть упавшего, попавший под него прохожий выжил и получил лишь ушибы.

Ранее молодая женщина погибла после падения с 20-го этажа жилой высотки на севере Москвы.