 

Мужчина упал на прохожего с 16-го этажа в Петербурге

29.11.2021, 9:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Санкт-Петербурге мужчина выпал с балкона 16-го этажа на прохожего, сообщили в правоохранительных органах. 

По информации «Пятого канала», инцидент произошел 28 ноября около 23.00 на улице Кораблестроителей Василеостровского района. Молодой человек вышел подышать воздухом на балкон и упал на прохожего. 

На место происшествия выехала скорая. Медики диагностировали смерть упавшего, попавший под него прохожий выжил и получил лишь ушибы.

Ранее молодая женщина погибла после падения с 20-го этажа жилой высотки на севере Москвы. 



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