Мир предупредили о грядущем «интернет-апокалипсисе»

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям и вызвать «интернет-апокалипсис», сообщило шведское издание Dagens Nyheter со ссылкой на специалиста по информационным технологиям из Калифорнийского университета Сангиту Абду Джиоти.

Во время подобной вспышки, утверждает эксперт, первым делом пострадают не крупные серверы, которые можно защитить, а подводные кабели, которые и являются основой интернета.

«Вероятность – примерно один раз в сто лет. Но за последние сто лет не было ни одной такой бури, а значит, она еще вполне может произойти при нашей жизни», – передает РИА «Новости» слова специалиста.

Корональный выброс массы – вспышка на Солнце, во время которой заряженные частицы выбрасываются по направлению к Земле. Когда они достигают земного магнитного поля, возникает геомагнитная буря – она особенно заметна на полюсах Земли в виде северного сияния.

Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных, более сильные сказываются на коротковолновой связи и навигационных системах, а также могут вызвать перепады напряжения в промышленных сетях.

Ранее ученые зафиксировали одну из крупнейших магнитных бурь последних лет.

Напомним, директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров заявил, что нарастающая солнечная активность приведет к проблемам с электропитанием, а также воздействию на устойчивость мифической планеты Мардук, якобы расположенной за Солнцем, и появлению кораблей инопланетян.