Ревакцинация обеспечивает самую надежную защиту от штамма коронавируса “Омикрон” – главный инфекционист США

“Фаучи и члены группы Белого дома по борьбе с COVID проинформировали президента о последних событиях, связанных с штаммом “Омикрон”. Фаучи сообщил президенту, что, хотя потребуется еще около двух недель, чтобы получить более точную информацию о заразности, степени тяжести [вызываемого им заболевания] и других особенностях нового штамма, он продолжает считать, что существующие вакцины, вероятно, обеспечат определенную степень защиты от тяжелых случаев COVID, – отмечается в сообщении. – Фаучи также подтвердил, что ревакцинация полностью привитых людей обеспечивает самую надежную защиту от [вызванного штамм “Омикрон”] COVID”.

Правительственная группа рекомендовала “всем вакцинированным совершеннолетним как можно скорее сделать еще одну прививку”.

В сообщении подчеркивается, что жители США имеют право на ревакцинацию, если они были привиты шесть или более месяцев назад второй дозой вакцин компаний Pfizer и Moderna, либо два или более месяца назад препаратом от Johnson & Johnson.

“Важно, что тем совершеннолетним и детям, которые еще не полностью привиты, следует немедленно вакцинироваться”, – резюмировали в Белом доме.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 28 ноября в мире подтвердили почти 261,1 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, умерло почти 5,2 млн человек.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

О разработке варианта вакцины, способной противостоять штамму коронавируса “Омикрон” заявили в американской компании Moderna. Если южноафриканский вариант окажется опасным, свою вакцину адаптирует компания Pfizer.

Разработчик препарата против коронавируса AstraZeneca не считает, что из-за южноафриканского варианта произойдет “перезапуск пандемии” среди вакцинированного населения.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получил почти 231,4 млн человек (69,7% от общей численности населения), полностью вакцинированы против коронавируса около 196,17 млн граждан Соединенных Штатов (59,1%), третью прививку сделали 37,5 млн человек (19,1% от числа тех, кто получил две дозы).

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