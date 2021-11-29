 

Китайский инвестор потребовал от Украины 4,5 млрд долларов по делу «Мотор Сич»

29.11.2021, 8:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКомпания Beijing Skyrizon, китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич», через суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 млрд долларов, говорится в заявлении компании.

«Недавно господин Ван Цзин, господин Ду Тао и другие китайские инвесторы в соответствии с установленными процедурами представили исковое заявление и соответствующие доказательные материалы в Арбитражный суд по делу «Мотор Сич» постоянного Арбитражного суда в Гааге в соответствии с установленными процедурами», – передает РИА «Новости» заявление компании.

Отмечается, что «в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае».

«В соответствии с «соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций», которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 млрд долларов США», – указано в документе.

Подчеркивается, что «китайские инвесторы не исключают возможность продолжения требований о возмещении дополнительных убытков».

«Мы всегда соблюдали законы и правила в нашей деятельности. Мы решительно выступаем против жестокого поведения украинского правительства, которое злоупотребляет концепцией национальной безопасности, путает правильное и неправильное, политизирует нормальную экономическую и торговую практику, злоупотребляет государственной властью и необоснованно подавляет китайские предприятия», – заявили в китайской компании.

Руководство Beijing Skyrizon добавило, что компания всегда надеется на добрую волю и примирение, но никогда не поддается силовому давлению и будет использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав и интересов.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отказывается от продажи предприятия «Мотор Сич» китайским инвесторам.

Напомним, Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич», одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок. В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов предприятия, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. 20 марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей передачей государственному агентству АРМА.

МИД КНР требовал от Киева соблюдать права китайских инвесторов, которым был причинен ущерб размером в 3,5 млрд долларов.



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