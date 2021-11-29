“Просто ужас, нет справедливости!”, “Не верю”. Стали известны имена победителей “Танцев со звездами”

За право стать лучшей танцевальной парой сезона и получить победный кубок сражались актер Константин Войтенко с танцовщицей Роксоляной Маланчук, артист Артур Логай и его партнерша Анна Карелина и олимпийская чемпионка Ольга Харлан с хореографом Дмитрием Дикусаром.

После исполнения трех танцев и голосования судей и зрителей были названы победители проекта. Ими стали Логай и Карелина. На втором месте – Харлан и Дикусар, на третьем – Войтенко с Маланчук.

“Логай выиграл кубок, а Оля выиграла приз зрительских симпатий и любовь нашего народа!” – оставил комментарий на YouTube-канале проекта поклонник шоу Руслан Хмельницкий.

“Не верю! Оля сильнее. Для меня Оля и Дима победители! Вы лучшие и самые сильные танцоры”, – считает Люда Николаенко.

“Просто ужас, нет справедливости! Победители Дима и Оля! По комментариям все болели за них! Они лучшие!” – настоял Back Up.

ВИДЕОВидео: Танці з зірками / YouTube

Контекст:

Новый сезон шоу “Танцы со звездами” стартовал 5 сентября. Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

К финальному, 13-му выпуску, шоу покинули комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, актриса “Женского квартала” студии “Квартал 95” Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон, актер и стриптизер Алексей Суровцев, который выступал на паркете с Марией Колосовой, фронтмен украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) с танцовщицей Екатериной Тришиной, певица Lida Lee и танцовщик Алексей Базела, олимпийский призер, каратист Станислав Горуна с танцовщицей Даниэлой Преап, певица Джамала с танцором Антоном Нестерко, певица Евгения Власова и ее партнер Максим Леонов, а также певец Melovin и его партнерша, танцовщица Елизавета Русина, певица Александра Зарицкая и танцор Юрий Мешков, певец Дмитрий Каднай и танцовщица Алина Ли.

Выступления участников шоу оценивали прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

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