 

“Просто ужас, нет справедливости!”, “Не верю”. Стали известны имена победителей “Танцев со звездами”

29.11.2021, 8:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За право стать лучшей танцевальной парой сезона и получить победный кубок сражались актер Константин Войтенко с танцовщицей Роксоляной Маланчук, артист Артур Логай и его партнерша Анна Карелина и олимпийская чемпионка Ольга Харлан с хореографом Дмитрием Дикусаром.

После исполнения трех танцев и голосования судей и зрителей были названы победители проекта. Ими стали Логай и Карелина. На втором месте – Харлан и Дикусар, на третьем – Войтенко с Маланчук.

“Логай выиграл кубок, а Оля выиграла приз зрительских симпатий и любовь нашего народа!” – оставил комментарий на YouTube-канале проекта поклонник шоу Руслан Хмельницкий.

“Не верю! Оля сильнее. Для меня Оля и Дима победители! Вы лучшие и самые сильные танцоры”, – считает Люда Николаенко.

“Просто ужас, нет справедливости! Победители Дима и Оля! По комментариям все болели за них! Они лучшие!” – настоял Back Up.

ВИДЕОВидео: Танці з зірками / YouTube
Контекст:

Новый сезон шоу “Танцы со звездами” стартовал 5 сентября. Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

К финальному, 13-му выпуску, шоу покинули комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, актриса “Женского квартала” студии “Квартал 95” Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон, актер и стриптизер Алексей Суровцев, который выступал на паркете с Марией Колосовой, фронтмен украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) с танцовщицей Екатериной Тришиной, певица Lida Lee и танцовщик Алексей Базела, олимпийский призер, каратист Станислав Горуна с танцовщицей Даниэлой Преап, певица Джамала с танцором Антоном Нестерко, певица Евгения Власова и ее партнер Максим Леонов, а также певец Melovin и его партнерша, танцовщица Елизавета Русина, певица Александра Зарицкая и танцор Юрий Мешков, певец Дмитрий Каднай и танцовщица Алина Ли.

Выступления участников шоу оценивали прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Цены на топливо в украинских сетях АЗС за неделю выросли на 15–30 копеек – “Консалтинговая группа А-95”

25.06 / Нуланд назвала «Северный поток – 2» «оружием принуждения» России

10.05 / Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных из минометов 120-го калибра – штаб ООС

19.04 / В Черном море прошли украинско-румынские учения. Видео

24.02 / Морозы превратили Ниагару в «зимнюю страну чудес»

27.07 / Разработан способ, который позволит сканировать кровеносные сосуды изнутри

01.06 / Зеленский о Меркель: Я от нее ожидал большего

03.07 / Главком ВКС назвал срок завершения испытаний космического комплекса «Благовест»

28.07 / Погребинский: Кучма оставляет пост в контактной группе противнику компромисса в Донбассе

06.10 / Столтенберг отказал РФ в праве блокировать принятие Украины в НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика