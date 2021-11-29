 

Американцы создали растворимую в воде бумагу для этикеток

29.11.2021, 6:22, Новости дня
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Бумагу для этикеток, получившую название Dispersa DT, представили в американской компании Neenah. Характерной особенностью данного материала является то, что он полностью растворяется в воде.

При этом бумага легко выдерживает любые способы печати, в том числе с использованием жидких чернил, утверждают разработчики. В сухом состоянии материал обладает особой прочностью.

Использование такой бумаги для печати этикеток принесет двойную пользу, говорят специалисты. С одной стороны, этикетки очень просто утилизировать. С другой стороны, этикетки сами по себе становятся надежными индикаторами условий хранения товара. Если он попел в излишне влажное помещение или намок, то товарный вид будет окончательно испорчен.



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