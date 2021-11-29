 

Американский актер Макконахи исключил уход в политику

29.11.2021, 6:16, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАмериканский актер Мэттью Макконахи объявил, что решил не претендовать на пост губернатора своего родного штата Техас и пока сосредоточится на филантропической деятельности.

«Это (борьба за политическое лидерство) – не тот путь, который я в этот момент выбираю. Что я буду делать? Я продолжу работать и инвестировать те средства, которые имею, в поддержку предпринимателей, фирм, фондов, которые, как я верю, создают возможности для людей преуспеть в жизни», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее стало известно, что жители американского штата Техас выразили желание проголосовать за голливудского актера Мэтью Макконахи в случае выдвижения его кандидатуры на пост губернатора.



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