«Смертельный цикл насилия продолжится» — CNN оценил ситуацию с огнестрельным оружием в США

На фоне продолжающихся массовых убийств в США продолжает расти производство и приобретение огнестрельного оружия, передаёт CNN. Однако исследования указывают на то, что лёгкий доступ к оружию способствует росту инцидентов с его применением. При этом столь необходимые оружейные реформы в США зашли в тупик.



Reuters

За последние десятилетия инциденты с применением огнестрельного оружия потрясли города по всем Соединённым Штатам. Тем не менее, как отмечает CNN, множество американцев считают своё право на ношение оружия, закреплённое в Конституции страны, «священным». Между тем противники Второй поправки утверждают, что оно угрожает другому праву: праву на жизнь.

По данным швейцарской организации Small Arms Survey, на 100 американцев приходится 120 единиц оружия. При этом США — единственная страна в мире, где единиц гражданского оружия больше, чем граждан.

Второе место в мире занимают Фолклендские острова, британская заморская территория в юго-западной части Атлантического океана, которая стала предметом войны между Великобританией и Аргентиной в 1982 году. Здесь на 100 человек приходится 62 единицы оружия. На третьем месте раздираемый гражданской войной Йемен — 53 единицы на 100 человек.

Хотя точное количество гражданского огнестрельного оружия трудно подсчитать из-за целого ряда факторов, включая незарегистрированное оружие и незаконную торговлю, исследователи Small Arms Survey полагают, что на американцев приходится около 393 миллионов единиц, что составляет около 46% всего гражданского оружия в мире.

По данным опроса американского Института Гэллапа, проведённого в октябре 2020 года, около 44% взрослых жителей США живут в семьях, где есть оружие, и около трети населения владеют им лично.

Вместе с тем производство огнестрельного оружия в Соединённых Штатах продолжает расти в связи с возросшим спросом. По данным Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США, в 2018 году в стране было произведено 9 миллионов единиц огнестрельного оружия, что в два раза больше, чем в 2008 году. В январе 2021 года был отмечен рекордный с 2013 года ежегодный рост числа запросов на федеральную проверку биографических данных, необходимую для приобретения оружия, — количество запросов выросло на 60% по сравнению с январём 2020 года.

Согласно опросу исследовательского центра Pew, проведённому в апреле 2021 года, почти треть взрослого населения США уверены, что преступлений было бы меньше, если бы больше людей владели оружием. Однако многочисленные исследования указывают на обратное: лёгкий доступ к огнестрельному оружию способствует росту инцидентов с его применением.

Как отмечает CNN, «неудивительно», что в США на душу населения приходится наибольшее число смертей из-за инцидентов с применением огнестрельного оружия, чем в любой другой развитой стране. По данным Института измерения показателей и оценки здоровья за 2019 год, этот показатель в Соединённых Штатах в восемь раз выше, чем в Канаде, в 22 раза выше, чем в Европейском союзе, и в 23 раза выше, чем в Австралии.

При этом наиболее высокий показатель среди всех стран мира приходится на государства Латинской Америки и Карибского бассейна, прежде всего на Сальвадор, Венесуэлу, Гватемалу, Колумбию и Гондурас.

В странах региона ситуация также усугубляется из-за оружия, поступающего из США. Например, в 2019 году около 68% огнестрельного оружия, изъятого правоохранительными органами в Мексике, и примерно половина оружия, изъятого в Белизе, Сальвадоре, Гондурасе и Панаме, было произведено именно в Соединённых Штатах.

Хотя большинство американцев, у которых есть оружие, заявляют, что оно им нужно для обеспечения личной безопасности, 63% смертей в США, связанных с огнестрельным оружием, происходят по собственной вине американцев. Уровень самоубийств с применением огнестрельного оружия в стране в среднем в семь раз выше, чем в других развитых странах, хотя и не самый высокий в мире.

Кроме того, CNN называет «уникальным американским явлением» частые массовые расстрелы. По словам доцента Университета Уильяма Патерсона Джейсона Сильвы, США — единственная развитая страна, где массовые расстрелы происходят каждый год на протяжении последних 20 лет.

Считается, что определённую роль играет политика штатов в отношении оружия. По данным исследования 2019 года, опубликованного в медицинском журнале The BMJ, в американских штатах с менее строгими законами об оружии и большим количеством владельцев оружия отмечается более высокий уровень массовых расстрелов.

Между тем эксперты указывают на то, что массовые убийства в Колорадо, Южной Каролине и Техасе, произошедшие в этом году, только способствуют росту спроса на оружие.

Активисты по борьбе с оружием настаивают, что время для реформ уже давно пришло. Исследователи Института мирового права Уитни Харриса при школе права Вашингтонского университета ещё в 2018 году обратились в Межамериканскую комиссию по правам человека. Там заявили, что «неспособность» правительства США полностью искоренить инциденты с применением оружия или хотя бы сократить их число «ограничила возможность американцев пользоваться множеством основных свобод и гарантий, которые защищает международное право в области прав человека», включая право на жизнь и физическую неприкосновенность.

При этом CNN указывает на опыт других стран в этом вопросе. Так, Великобритания ужесточила законы об оружии и запретила частное владение огнестрельным оружием после массового убийства в 1996 году, что позволило снизить уровень смертности от огнестрельного оружия почти на четверть за десять лет. В августе 2021 года британец, у которого была официальная лицензия на оружие, убил пять человек в Плимуте, что стало самым крупным инцидентом подобного рода с 2010 года. После этого британское правительство попросило полицию пересмотреть практику выдачи лицензий.

Как отмечается на сайте телеканала, Великобритания лишь одна из многих стран, где правительство сумело улучшить ситуацию. Однако, несмотря на «тысячи загубленных жизней в США», согласно недавнему опросу Pew, только около половины взрослых американцев выступают за ужесточение законов об оружии, а столь необходимые политические реформы зашли в тупик.

В частности, в сенате США застрял законопроект, направленный на ограничение продажи огнестрельного оружия в стране, на необходимости которого настаивает президент Джо Байден. Отмечается, что его принятие привело бы к значимому увеличению числа проверок личности покупателей оружия. «Похоже, смертельный цикл насилия продолжится», — предполагает CNN.