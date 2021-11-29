 

Американские ученые создали сверхпрочное стекло

29.11.2021, 1:52, Новости дня
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Новую разработку представили в американском университете имени Карнеги. Ученые из данного вуза создали сверхпрочное стекло, которое можно изготовить из углеродных соединений.

По словам экспертов, это самое твердое стекло на Земле. До сих пор разработчикам не удавалось ничего подобного.

Ученые не случайно выбрали углерод как основу для нового стекла. Ведь именно этот химический элемент способен создавать самые прочные кристаллические структуры. Пример – алмазы. Достаточно только обеспечить трехмерные связи между разными атомами. В данном случае, для производства стекла не понадобится нагревание до очень высокой температуры и создания чрезвычайно сильного давления. Однако стекло оказалось настолько твердым, что его можно использовать даже как броню.



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