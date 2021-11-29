На выборах в парламент Киргизии лидирует партия «Ата-Журт – Кыргызстан»

По результатам выборов в парламент Киргизии лидирует партия «Ата-Журт – Кыргызстан» («Отчизна Кыргызстан») с 65,04% голосов после подсчета данных с 67% участков.

При этом четыре оппозиционные партии могут преодолеть пятипроцентный барьер, следует из данных ЦИК по результатам обработки голосов с 67% участков, передает ТАСС.

Второе место занимает «Ишеним» («Доверие») с 24,54% голосов, третьей идет «Ынтымак» («Гармония») – 20,38%.

Министр внутренних дел страны Улан Ниязбеков сообщил, что выборы прошли спокойно. «Эти выборы прошли в спокойной обстановке», – сказал он.

По его словам, впервые в истории они состоялись в соответствии со всеми требованиями и нормами законодательства. «Обстановка в стране после завершения голосования стабильная», – отметил Ниязбеков.

В состав парламента седьмого созыва могут пройти от шести до 10 партий, которые преодолеют пятипроцентный барьер, в том числе и оппозиционные.

Напомним, в пятницу в Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти. По данным ГКНБ, группа лиц планировала организацию провокаций и дестабилизацию общественно-политической обстановки в Киргизии сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти. По версии следствия, в руководство этой группы входят депутаты парламента и бывшие высокопоставленные чиновники.

Старший следователь по особо важным делам Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Дамир Суваналиев на заседании ЦИК сообщил, что три кандидата из списка «Партии зеленых» фигурируют в уголовном деле по статье о приготовлении к насильственному захвату власти.

В воскресенье были задержаны трое кандидатов в депутаты Киргизии по подозрению в подготовке к насильственному захвату власти.