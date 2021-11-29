Умер бывший замглавы ФСИН Николай Баринов

Бывший замдиректора ФСИН Николай Баринов умер на 63-м году жизни, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Бывший замдиректора ФСИН Николай Баринов скончался сегодня на 63-м году жизни», – написал он в своем Telegram-канале.

Баринов был заместителем главы ФСИН в 2005-2009 гг. В 2017 г. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность»). Следствие установило, что Баринов, курировавший строительство СИЗО «Кресты-2» в Колпинском районе Санкт-Петербурга, неоднократно получал взятки от представителей строительных фирм-подрядчиков. Итоговая общая сумма взятог составила 44 млн рублей. Чиновник признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

20 июня 2019 г. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Баринова к 3,5 лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 950 тыс. руб. На свободу Баринов вышел год назад.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об освобождении с должности главы ФСИН Александра Калашникова и назначении на его место Аркадия Гостева.