 

ЕС и НАТО должны дать РФ сигнал, что в случае эскалации на границе с Украиной будут “очень четкие последствия” – премьер Латвии

29.11.2021, 0:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мероприятие транслировало в Facebook Латвийское телевидение.

По словам Кариньша, в Европе наблюдается несколько угроз одновременно, одна из них – концентрация войск РФ возле границы Украины.

Важно, чтобы ЕС и НАТО следили за этой ситуацией и посылали России четкий сигнал о том, что эскалация будет иметь последствия, подчеркнул премьер Латвии.

Еще две угрозы, по мнению Кариньша – миграционный кризис на границе Беларуси с ЕС, а также искусственный рост цены на газ в Европе.

“Хотя российская компания “Газпром” выполняет договоры с коммерческими партнерами в Европе, она не обеспечила в достаточном количестве газ в хранилищах, что создает дефицит и рост цен”, – отметил Кариньш.

https://www.facebook.com/ltvzinas/videos/1314494832296651/

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за “необычной военной активности” РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинил Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times писала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / Apple запатентовал клавиатуру с мини-дисплеями на каждой клавише

31.10 / На Донбассе сегодня ночью погибли морские пехотинцы Старостин и Бондарюк

26.11 / Разработана технология беспроводной зарядки гаджетов из соседней комнаты

20.01 / В Китае представили дрон, вызывающий дождь

13.08 / Во Львовской области 18 медиков объявили голодовку из-за долгов по зарплате. Денисова обратилась в Минздрав

28.01 / “Теперь официально”. Киркоров заявил о поддержке представительницы Молдовы на “Евровидении 2021”

12.11 / Космический корабль Crew Dragon – 3 состыковался с МКС

08.09 / Ученые предложили делать кожу из грибов

02.06 / “Белавиа” из-за закрытия воздушного пространства рядом стран потеряла две трети направлений

10.04 / Fox News – администрация Байдена хочет контроля не над оружием, а над американским народом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика