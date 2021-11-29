ФСБ задержала за взятки экс-чиновника мэрии Керчи

Экс-начальник управления единого заказчика администрации Керчи Сергей Органов задержан по подозрению в получении взяток, сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

«Сергей Органов задержан по подозрению в получении взяток за покровительство при приемке выполненных подрядчиками строительных работ и их оплате. Речь идет о нескольких эпизодах», – рассказал он РИА «Новости».

Он рассказал, что у Органова проведены обыски, изъяты материальные ценности. Возбуждено ряд уголовных дел, в том числе по статье 290 УК РФ (получение взятки).

Органов курировал в Керчи сферу строительства, которое ведется в рамках федеральной целевой программы развития республики. Он был уволен с должности начальника управления единого заказчика администрации 22 октября.

Ранее заместитель начальника УГИБДД МВД по Республике Крым Юрий Мажар был задержан в Бахчисарае: он подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения.