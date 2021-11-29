 

ФСБ задержала за взятки экс-чиновника мэрии Керчи

29.11.2021, 0:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЭкс-начальник управления единого заказчика администрации Керчи Сергей Органов задержан по подозрению в получении взяток, сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

«Сергей Органов задержан по подозрению в получении взяток за покровительство при приемке выполненных подрядчиками строительных работ и их оплате. Речь идет о нескольких эпизодах», – рассказал он РИА «Новости».

Он рассказал, что у Органова проведены обыски, изъяты материальные ценности. Возбуждено ряд уголовных дел, в том числе по статье 290 УК РФ (получение взятки).

Органов курировал в Керчи сферу строительства, которое ведется в рамках федеральной целевой программы развития республики. Он был уволен с должности начальника управления единого заказчика администрации 22 октября.

Ранее заместитель начальника УГИБДД МВД по Республике Крым Юрий Мажар был задержан в Бахчисарае: он подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / Главы МИД Украины, Грузии и Молдовы представят Евросоюзу свой формат развития отношений в рамках “Ассоциированного трио”

08.09 / Судья пригрозила выдворить Ассанжа со слушаний о его экстрадиции в США

13.03 / “Ничего страшного”. Ляшко прокомментировал темпы вакцинации украинцев от коронавириса

02.10 / Монастырский заявил, что хочет повысить зарплаты полицейским за счет выявления контрафактного табака и алкоголя

02.10 / Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Российские бизнесмены – крепостные Путина. Он быстро понял, что все на территории РФ – его собственность, включая людей

07.09 / “Пусть лучше рухнет, чем его будут восстанавливать поляки”. Католический епископ возмутился из-за заявления заместителя Ткаченко по поводу костела Святого Николая

13.07 / В США объявят о дополнительных шагах противодействия кибератакам

25.10 / К 2025 году велосипеды могут потеснить автомобили с улиц Парижа

08.12 / В ВОЗ не считают, что вакцинация от коронавируса должна быть обязательной

04.10 / “Мотивация сумасшедшая. Меня так ненавидят – класс”. Петраков прокомментировал начало работы на посту тренера сборной Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика