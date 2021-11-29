Минпромторг исключил обсуждение продления экспортных пошлин на металлы

Минпромторг РФ не ведет обсуждение вопроса о продлении экспортных пошлин на металлопродукцию, сообщили в пресс-службе министерства.

«Что касается продления экспортных пошлин на металлопродукцию, то обсуждение этого вопроса в Минпромторге не идет», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе.

В министерстве отметили, что формирование отпускных цен на автомобили зависит от многих факторов, в том числе и от цен на металлопродукцию, полупроводники и логистику, однако решающим среди всех факторов в условиях товарного дефицита является баланс платежеспособного спроса и предложения.

На прошлой неделе «АвтоВАЗ» обратился к правительству РФ с просьбой продлить действие экспортных пошлин на металлопродукцию на 2022 год во избежание взрывного роста цен на сталь и, как следствие, на автомобили.

В РФ с августа до конца года вводятся пошлины на экспорт черных и цветных металлов. Правительство согласовало такое решение на заседании 24 июня. Его цель – стабилизация цен на продукцию на внутреннем рынке. Пошлины будут распространены на прокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. Сбор будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну. По подсчетам Минфина, за пять месяцев новая мера принесет в бюджет не менее 160 млрд рублей.