Полиция задержала болельщиков после футбольного матча ЦСКА – «Зенит» в Москве

Полицейские доставили в территориальные отделы МВД ряд болельщиков после футбольного матча ЦСКА – «Зенит» на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.

«Сотрудниками полиции после проведения на стадионе «ВЭБ-Арена» спортивного мероприятия за различные правонарушения в территориальные отделы МВД доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности», – сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Вечером в воскресенье в конце футбольного матча ЦСКА – «Зенит» фанаты армейцев зажгли множество файеров, устроив шоу из фейерверков. Как сообщил источник агентства, задержаны порядка 30 фанатов ЦСКА.

В воскресенье ЦСКА на своем поле проиграл «Зениту» со счетом 0:2.

Ранее футбольные фанаты московского «Спартака» и петербургского «Зенита» устроили массовую драку в Твери, в драке участвовали около 60 человек.