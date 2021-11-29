Полиция задержала болельщиков после футбольного матча ЦСКА – «Зенит» в Москве

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29.11.2021, 0:34, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПолицейские доставили в территориальные отделы МВД ряд болельщиков после футбольного матча ЦСКА – «Зенит» на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.

«Сотрудниками полиции после проведения на стадионе «ВЭБ-Арена» спортивного мероприятия за различные правонарушения в территориальные отделы МВД доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности», – сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Вечером в воскресенье в конце футбольного матча ЦСКА – «Зенит» фанаты армейцев зажгли множество файеров, устроив шоу из фейерверков. Как сообщил источник агентства, задержаны порядка 30 фанатов ЦСКА.

В воскресенье ЦСКА на своем поле проиграл «Зениту» со счетом 0:2.

Ранее футбольные фанаты московского «Спартака» и петербургского «Зенита» устроили массовую драку в Твери, в драке участвовали около 60 человек.



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