Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запустят 22 декабря

Как сообщали источники, во время подготовки к запуску космического телескопа «Джеймс Уэбб» произошел инцидент, который мог повредить аппарат. Однако по этому поводу представители NASA распространили успокаивающее сообщение.

По словам сотрудников NASA, телескоп в результате аварийной ситуации не пострадал. Таким образом, намеченный на 22 декабря текущего года запуск должен состояться, задержек пока не предвидится.

Предварительно было проведено тщательное обследование аппарата. Специалисты осмотрели буквально каждый квадратный сантиметр поверхности и не выявили никаких повреждений, уточнили в NASA. Телескоп выведут в космос при помощи ракеты-носителя Ariane 5.