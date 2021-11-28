Главред УП Мусаева об уголовном производстве по факту публикации Бутусова, а не против журналиста: Легче от этого не стало

“[Государственное бюро расследований] ГБР, созданное в свое время по аналогу [Федерального бюро расследований США] ФБР, по совету западных партнеров, при президентстве [Владимира] Зеленского становится инструментом политических расправ. И это уже очевидно, – написала Мусаева. – Через два дня после пресс-конференции с президентом, на которой произошла словесная баталия с Бутусовым, против него возбуждается дело”.

После реакции “лидеров общественного мнения” в ГБР уточнили, что не открывали уголовного производства против Бутусова. В ведомстве отметили, что “предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию”.

“ГБР объяснило, что возбудило дело по факту, а не против личности. Легче от этого не стало”, – отреагировала Мусаева.

Главред “Украинской правды” обратила внимание правоохранителей на расследование резонансного ДТП в Киеве с участием народного депутата от “Слуги народа” Александра Трухина.

“Кстати, что там с допросом Трухина, уважаемые? Это ваша работа? И ваша прямая подследственность и ответственность. Как идет расследование дела? Не хотите отчитаться перед обществом в воскресенье вечером?” – подчеркнула Мусаева.

https://www.facebook.com/sevgil.musaieva/posts/10224170430505020

Бутусов 27 ноября, в День памяти жертв Голодомора, в Facebook опубликовал видео, на котором сделал выстрел из артиллерийского орудия. Позже он уточнил, что видео “снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины”.

В ГБР 28 ноября заявили, что проверят законность действий Бутусова на опубликованном видео. По мнению правоохранителей, обнародование подобных материалов “наносит ущерб информбезопасности государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину”.

Следователи открыли производство по ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

Зеленский 26 ноября провел пресс-марафон, который длился более пяти часов. Он заявил, что Бутусов работал на бизнесмена Игоря Коломойского и обиделся из-за того, что не получил должность в Министерстве обороны.

Зеленский также обвинил Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с беспилотником Bayraktar. “Вы первый человек, который показал информацию относительно ответа нашего, украинского дрона по незаконным формированиям на временно оккупированном Донбассе… На вашей совести – гибели людей. После этого сколько было на нас атак и бомб сброшено дронами!” – сказал президент.

Эти обвинения журналист назвал лживыми.

Бутусов после пресс-марафона сказал, что его пригласили на это мероприятие ради дискредитации. Он сообщил, что будет судиться с Зеленским.

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