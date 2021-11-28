 

В Харькове на станции метро умер диктор Вирченко. Он более 40 лет озвучивал объявления метрополитена

28.11.2021, 23:44, Новости дня
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“Предварительно, как определили врачи, – сердечный приступ. У него были хронические болезни: диабет, сердечно-сосудистые, давление было высокое, обычные старческие болезни”, – отметила Кошеварова.

Вирченко был 71 год. Его похоронят на 18-м кладбище, дата и время прощания с диктором станут известны 29 ноября.

Вирченко – заслуженный журналист и диктор Харьковского областного радио. Объявления, записанные голосом Вирченко, звучали в метрополитене Харькова с момента открытия до 2016 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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