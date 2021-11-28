 

Главы Минздравов стран G7 проведут экстренную встречу из-за штамма коронавируса “Омикрон”

28.11.2021, 23:44, Новости дня
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“Под председательством Великобритании в понедельник, 29 ноября, состоится срочное совещание министров здравоохранения G7 для обсуждения информации, касающейся штамма коронавируса “Омикрон”, – говорится в документе.

В G7 входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и Великобритания. Последняя председательствует в объединении в 2021 году.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 28 ноября в мире подтвердили почти 261,1 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, умерло почти 5,2 млн человек.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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