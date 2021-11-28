Компания Huawei начинает производство новых смартфонов с гибкими экранами

Как сообщают достоверные источники, компания Huawei уже начинает производство новых смартфонов с гибкими экранами. Речь идет о мобильном гаджете нового поколения, уточняют специалисты.

Официально устройство еще не представлено. Инсайдеры же сообщают, что смартфон может выйти на рынок под названием Mate X3 таким образом, это будет замена предыдущему Х2.

Судя по всему, частота смены кадров на гибком экране будет равна 90 Гц. Также ожидается, что под экраном будет установлен сканер отпечатков пальцев. Благодаря складной конструкции, размер экрана моет составить 8 дюймов, хотя в сложенном состоянии аппарат намного меньше. Ожидается, что презентация и продажа первой партии состоятся в первом квартале будущего года.