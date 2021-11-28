В Украине ожидаются снег и грозы одновременно – синоптик

“Холодный атмосферный фронт обусловит разные воздушные массы в пределах Украины – на западе, частично на севере и в центре тыловая часть холодного фронта принесет низкую температуру воздуха, поэтому в этих регионах дождь будет смешиваться со снегом. А на востоке, юге и в центральных областях, прилегающих к восточной части, перед фронтом будет тепло, до +10…+15 °С, на юге до +18 °С, поэтому там будут идти дожди, местами даже сильные. И – внимание! Возможны грозы!” – предупредила специалист.

Осадки будут сопровождаться сильным ветром, местами – штормовым.

“В Киеве завтра еще относительно тепло, столица окажется примерно посреди двух противоположных воздушных масс, будет около +7 °С. Осторожно, порывистый ветер! Дождь в понедельник в столице возможен к вечеру с переходом в снег”, – уточнила Диденко.

По словам Диденко, ощутимое похолодание в Украину придет 30 ноября.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/5121352251228045

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям также предупредили об ухудшении погодных условий.

“29 ноября в восточной части, днем и в центральных областях сильные дожди, в карпатском регионе сильный мокрый снег и дождь. Ночью в южных и восточных, днем в большинстве областей порывы ветра 15–20 м/с (I уровень опасности, “желтый”)”, – отметила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

В Киевской области 29 ноября порывы ветра 15–20 м/с.

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