Уязвимость в одном из чипов MediaTek позволяет организовать прослушку

Эксперты обнаружили в прошивки одной из версий процессоров MediaTek, используемых для мобильных гаджетов, недостаток, который хакеры могут использовать в своих преступных целях. По мнению экспертов, уязвимость открывает возможность для организации нелегальной прослушки прямо через смартфон.

Несовершенное программное обеспечение позволяет перехватывать сигнал, отправляемый прямо с аудиочипа, уточняют специалисты. О наличии такой проблемы первыми заявили сотрудники компании Check Point Research, занимающейся вопросами киребезопасности.

Они выяснили, что для организации прослушки необходимо заразить смартфон вредоносным приложением. Но проблема в том. Что код вируса легко прячется прямо внутри прошивки чипа.