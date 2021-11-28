 

Уязвимость в одном из чипов MediaTek позволяет организовать прослушку

28.11.2021, 21:24, Новости дня
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Эксперты обнаружили в прошивки одной из версий процессоров MediaTek, используемых для мобильных гаджетов, недостаток, который хакеры могут использовать в своих преступных целях. По мнению экспертов, уязвимость открывает возможность для организации нелегальной прослушки прямо через смартфон.

Несовершенное программное обеспечение позволяет перехватывать сигнал, отправляемый прямо с аудиочипа, уточняют специалисты. О наличии такой проблемы первыми заявили сотрудники компании Check Point Research, занимающейся вопросами киребезопасности.

Они выяснили, что для организации прослушки необходимо заразить смартфон вредоносным приложением. Но проблема в том. Что код вируса легко прячется прямо внутри прошивки чипа.



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