 

В Британии сотрудничество РФ и КНР сочли катастрофой для Запада

28.11.2021, 20:58, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВоенное сотрудничество РФ и Китая грозит Западу катастрофическими последствиями, сообщила изданию The Sun научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по РФ Изабель Соукинс.

«Сотрудничество между Китаем и Россией и объединяющая их общая обеспокоенность действиями Запада – перспектива действительно ужасающая», – передает ее слова РИА «Новости».

Соукинс пояснила, что опасность для Запада представляет не только экономическая мощь Китая, но и масштабы власти.

Автор статьи при этом признает, что РФ и КНР расширяют сотрудничество на фоне американских учений у российских границ. Однако автор называет это основание «мнимым», при этом в адрес РФ звучат обвинения в подготовке военного вторжения на Украину.

«Если РФ и Китай в конечном итоге объединятся, то захотят приструнить Америку по нескольким направлениям», – сообщила Соукинс.

По ее словам, союз Москвы и Пекина угрожает и Европе как союзнице Вашингтона.

«Америка не сможет бороться с Россией и Китаем в одиночку. Ей понадобится помощь западных партнеров, и я думаю, что к нам она обратится в первую очередь», – считает Соукинс.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут расширять партнерство, несмотря на попытки Запада вбить клин между Москвой и Пекином. Власти КНР высоко оценили слова российского президента.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва и Пекин выбрали удачное время для дружбы.



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