“Способствовала легитимации режима”. Премьер Польши заявил, что Меркель не нужно было говорить с Лукашенко

Меркель провела два телефонные разговоры с Лукашенко (15-го и 17 ноября) из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов “в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси”, однако Германия отклонила предложение Лукашенко принять 2 тыс. мигрантов из Беларуси.

По словам Моравецкого, ЕС “должен подключиться к поиску дипломатического решения” миграционного кризиса, но переговорами с Лукашенко Меркель “способствовала легитимации его режима, а борьба за свободную Беларусь продолжается уже 15 месяцев”.

Премьер Польши добавил, что Лукашенко также использовал разговор с Меркель в своих интересах – “он сделал вид, будто бы Меркель дала согласие на перевозку 2 тыс. мигрантов по коридору в Германию и другие европейские страны, а это не так”.

Моравецкий рассказал, что Польша готова “сотрудничать по вопросам финансирования отправки мигрантов в Ирак и другие страны”, если “Лукашенко проявит добрую волю”.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

Из-за кризиса запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в Ираке, Сирии, Турции, Узбекистане.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране. 23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

Еврокомиссия планирует привлечь до €3,5 млн для возвращения домой мигрантов, застрявших на границе Беларуси со странами Евросоюза.

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