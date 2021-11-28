 

На месте взрыва в доме в Николаевской области завершили поисково-спасательные работы – ГСЧС

28.11.2021, 20:08, Новости дня
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“Для обеспечения освещения места работ и дежурства от ГСЧС привлечены шесть человек и четыре единицы техники”, – отметили в сообщении.

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Вечером 28 ноября спасатели сообщили, что из-под завалов дома достали тело третьей жертвы взрыва.

В результате происшествия пострадали три человека, из дома была проведена эвакуация 54 жителей.

Контекст:

Взрыв в доме произошел утром 27 ноября, предварительно спасатели считают, что это был взрыв бытового газа на пятом этаже. Повреждены четыре квартиры: две – на четвертом этаже и две – на пятом.

В Николаевской ОГА также сообщали о смерти мужчины, который был эвакуирован из соседнего подъезда. Вечером 27 ноября спасатели достали из-под завалов еще одно тело.

Полиция по факту взрыва открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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