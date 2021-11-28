 

Создан студенческий совет финала Всероссийского конкурса «Твой Ход»

28.11.2021, 20:05, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаУчастники финала Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей», который проходит с 27 по 29 ноября 2021 года в «Сириусе», создали студенческий совет. Финалисты смогут внести свои дополнения и изменения в программу финала, а также высказать идеи по улучшению мероприятий.

В совет вошли 35 человек из разных регионов страны. Председателем была избрана финалистка конкурса, студентка Иркутского государственного университета Софья Рукавишникова. Студсовет будет ежедневно встречаться с оргкомитетом конкурса и обсуждать актуальные вопросы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Во второй день финала «Твоего Хода», 28 ноября 2021 года, студенты продолжили участие в конкурсных испытаниях и внеучебных сервисах. Профессиональным и личным опытом с финалистами поделились Директор по связям с вузами VK Сергей Марданов, вице-губернатор Оренбургской области, победитель конкурса «Лидеры России» Игнат Петухов, основатель и генеральный директор компании «Моторика» Илья Чех, основатель компании Genotek Артем Елмуратов.

В ходе конкурсных испытания участники финала Всероссийского конкурса «Твой Ход» приступили в разработке прототипов своих проектов, а их защита состоится в заключительный день – 29 ноября 2021 года.

Финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» проходит с 27 по 29 ноября 2021 года в парке культуры и науки «Сириус». В нем принимает участие 1 тыс. студентов из 76 регионов страны. По итогам будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.



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