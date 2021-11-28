 

В Кремле заявили о нагнетаемой западными СМИ и Зеленским истерии

28.11.2021, 20:04, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаИстерика, которую нагнетают англосаксонские и украинские СМИ, а также сам президент Украины Владимир Зеленский, не имеет под собой никаких оснований, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Эта истерика, которая нагнетается сейчас в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политиками во главе с главой государства, мы считаем ее абсолютно неприемлемой», – передает его слова ТАСС.

Песков добавил, что, обвиняя Россию в агрессии, Киев может пытаться скрыть подготовку к силовому решению вопроса в Донбассе.

«Мы опасаемся, мы уже говорили, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку [Украины] по силовому решению проблемы Донбасса. Это было бы полным безумием», – сказал представитель Кремля.

«Сами утверждения о том, что РФ на кого-то собирается наступать, и упреки в адрес РФ в том плане, что РФ как-то агрессивно себя ведет, абсолютно беспочвенны и неверны по сути», – подчеркнул Песков.

Ранее в Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили также о «тесных контактах» с властями Украины.

В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ РФ и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.

В прошлый четверг президент РФ Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям РФ и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.



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