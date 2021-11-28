Британцы оценили российские гиперзвуковые ракеты «Циркон»

Россия может создавать сколько угодно гиперзвуковых ракет, заявили британской газеты Daily Mail читатели «Циркон», говоря о наращивании военной мощи России.

«Россия даже не думала о том, чтобы создавать такое оружие, пока не начались трения с Западом. Запад хочет унизить все остальные страны. Кто бы ни руководил Западом, они этого заслуживают», – передает слова одного из читателей РИА «Новости».

«И что теперь? РФ имеет полное право производить такое оружие! Почему Daily Mail не сочиняет такие же пугающие заголовки, когда то же самое делают Соединенные Штаты или Великобритания?» – задался вопросом ABC.

«В этом нет ничего удивительного. Если бы мы разработали такие ракеты и были бы окружены со всех сторон недружественными государствами, мы поступили бы точно так же», – добавил комментатор под ником JustAnotherVoice.

«Москва может создавать сколько угодно гиперзвуковых ракет. Все равно количество таких российских ракет меркнет в сравнении с количеством полов, которые теперь есть в Соединенных Штатах», – иронично заметил J.R.Schwarzenhammer.

Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.