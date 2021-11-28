В Николаевской области из-под завалов достали тело третьей жертвы взрыва в пятиэтажке

“В 16.10 в городе Новая Одесса спасатели изъяли из-под завалов тело погибшего мужчины. Таким образом, в настоящее время в результате взрыва погибли три человека”, – отметили в посте.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/6887494887935019

В результате взрыва пострадали три человека, из дома проведена эвакуация 54 жителей, уточнили в ГСЧС.

Сотрудники ГСЧС продолжают поисковую операцию, под завалами может быть заблокирован еще один пострадавший.

Контекст:

Взрыв в доме произошел утром 27 ноября, предварительно спасатели считают, что это был взрыв бытового газа на пятом этаже. Повреждены четыре квартиры: две – на четвертом этаже и две – на пятом.

В Николаевской ОГА также сообщали о смерти мужчины, который был эвакуирован из соседнего подъезда. Вечером 27 ноября спасатели достали из-под завалов еще одно тело.

Полиция по факту взрыва открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей).

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