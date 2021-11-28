 

Карлсен и Непомнящий удивили друг друга во второй партии матча за титул чемпиона мира

28.11.2021, 17:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Магнусу Карлсену и Яну Непомнящему удалось удивить друг друга во второй партии матча за титул чемпиона мира по шахматам, пишет Frankfurter Allgemeine. Как отмечает издание, норвежец и россиянин играли нестандартно, что привело к очень сложной ситуации на доске. В результате партия завершилась ничьей.


Youtube

Судя по всему, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен предпринял попытку как можно раньше захватить преимущество в своём пятом противостоянии за звание чемпиона мира по шахматам, пишет Frankfurter Allgemeine. Как отмечает издание, Карлсен не намерен дать россиянину Яну Непомнящему шанс освоиться в непривычном для него формате. Кроме того, в интервью перед матчем норвежец заявил, что Непомнящий хуже играет после поражений.

Во второй партии обоим шахматистам удалось удивить друг друга, пишет Frankfurter Allgemeine. Уже после десяти первых ходов позиция на доске стала очень сложной: у игравшего белыми Карлсена было несколько попыток угрожать королю противника, однако Непомнящий проводил качественную защиту, имея на одну пешку больше.

Как пишет издание, на какое-то время Карлсен, пожертвовавший пешку, даже вышел вперёд, однако после 40-го хода Непомнящий сравнял счёт. Эндшпиль не выявил победителя: в результате, вторая партия, продлившаяся 58 ходов, завершилась вничью.

«Я не мог понять, чья позиция лучше и почему», — заявил Карлсен после игры. Непомнящий же отметил, что «это была безумная партия». «Я на самом деле не понимал, что происходит. За доской мне казалось, что мы оба играли не очень хорошо», — рассказал он.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Сигнал Москве — США и Эстония проведут совместные учения недалеко от российской границы

14.09 / В Волынской области новорожденным выдавали этикетки с составом и указанием не отбеливать и не сдавать в химчистку

07.02 / На каждый выстрел на Донбассе нужно отвечать выстрелом – Кравчук

02.09 / Журнал Charlie Hebdo перепечатает карикатуры на пророка Мухаммеда

05.07 / За сутки в мире выявлено рекордное количество больных COVID-19 – более 212 тыс.

15.09 / Замкомандующего Объединенными силами Шевченко: Под видом учений Россия ежегодно увеличивает войска на границе с Украиной

17.05 / На форуме «Молодежь и наука» заявили о создании научного центра по IT, биологии и химии

11.08 / В Минске начали разгон протестующих. В ОМОН полетели “коктейли Молотова”. Видео

02.09 / Жертвами подтоплений в Нью-Йорке стали девять человек

24.06 / “Жесткую, без спичрайтеров”. Климкин считает, что Зеленский должен написать статью, как и Путин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика