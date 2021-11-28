Карлсен и Непомнящий удивили друг друга во второй партии матча за титул чемпиона мира

Магнусу Карлсену и Яну Непомнящему удалось удивить друг друга во второй партии матча за титул чемпиона мира по шахматам, пишет Frankfurter Allgemeine. Как отмечает издание, норвежец и россиянин играли нестандартно, что привело к очень сложной ситуации на доске. В результате партия завершилась ничьей.



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Судя по всему, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен предпринял попытку как можно раньше захватить преимущество в своём пятом противостоянии за звание чемпиона мира по шахматам, пишет Frankfurter Allgemeine. Как отмечает издание, Карлсен не намерен дать россиянину Яну Непомнящему шанс освоиться в непривычном для него формате. Кроме того, в интервью перед матчем норвежец заявил, что Непомнящий хуже играет после поражений.

Во второй партии обоим шахматистам удалось удивить друг друга, пишет Frankfurter Allgemeine. Уже после десяти первых ходов позиция на доске стала очень сложной: у игравшего белыми Карлсена было несколько попыток угрожать королю противника, однако Непомнящий проводил качественную защиту, имея на одну пешку больше.

Как пишет издание, на какое-то время Карлсен, пожертвовавший пешку, даже вышел вперёд, однако после 40-го хода Непомнящий сравнял счёт. Эндшпиль не выявил победителя: в результате, вторая партия, продлившаяся 58 ходов, завершилась вничью.

«Я не мог понять, чья позиция лучше и почему», — заявил Карлсен после игры. Непомнящий же отметил, что «это была безумная партия». «Я на самом деле не понимал, что происходит. За доской мне казалось, что мы оба играли не очень хорошо», — рассказал он.