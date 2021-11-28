Тищенко удалил из соцсети видео о том, что пенсионер ел хлеб с мемориала Голодомора

“После того как видео из Instagram Тищенко опубликовала “Страна”, ролик из Stories нардепа исчез. Сейчас это видео можно посмотреть в Telegram-канале “Политика страны”, – отметили журналисты.

Традиционно на мемориале люди оставляют продукты, которые во время Голодомора были бесценны, написало “Сегодня” в Telegram и опубликовало видео. На нем видно, что пожилой мужчина в шапке берет у подножия памятника пакет с едой.

“Сегодня эта еда пригодилась одному из посетителей мемориала”, – подчеркнули журналисты.

В Киеве в Национальном музее Голодомора-геноцида 27 ноября почтили память жертв Голодоморов. В мероприятиях приняли участие президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода тех годов достигает 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой “Рейтинг” в ноябре 2021 года, 85% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

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