 

Пятый гуманитарный рейс из Беларуси в Ирак вывез 400 мигрантов

28.11.2021, 17:26, Новости дня
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Всего в Ирак вывезли 1876 мигрантов. В настоящее время неизвестно, сколько еще осталось мигрантов на границе. При этом более тысячи мигрантов выразили желание вернуться домой.

https://www.facebook.com/iraqi.airways.official/posts/4770971686286834

В издании напомнили, что более 100 мигрантов должны были вылететь из Минска в Багдад 25 ноября рейсом авиакомпании Iraqi Airways. Вылет был запланирован на 14.30, однако его отменили. По одной из версий – по просьбе МИД Ирака, по другой – из-за того, что “европейская сторона не выполнила некие свои договоренности с иракской авиакомпанией об оплате этого рейса”.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела врио канцлера Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов “в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси”. По данным СМИ, Лукашенко, в частности, просил Меркель снять санкции ЕС против Беларуси, а также признать его президентом республики. Кроме того, он предложил ЕС создать гуманитарный коридор из Беларуси в ФРГ для 2 тыс. мигрантов. Германия отказалась.

Запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в Ираке, Сирии, Турции, Узбекистане.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране. 23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

Еврокомиссия планирует привлечь до €3,5 млн для возвращения домой мигрантов, застрявших на границе Беларуси со странами Евросоюза.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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