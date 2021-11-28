 

Самолет из Киева не смог приземлиться в Одессе из-за тумана

28.11.2021, 16:32, Новости дня
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Борт Boeing 737-8HX авиакомпании Bees Airlines вылетел из Киева в 5.44, на 20 минут позже расписания, и прибыл в Одессу в 6.56, однако из-за тумана не пошел на посадку и сделал несколько кругов над городом, а затем направился обратно в столицу.

В 8:25 самолет приземлился в “Борисполе”.

При этом, как отмечает “Думская”, одесский аэропорт успешно принял следующий самолет в 8.36 – из Стамбула прибыл Airbus 321 “Турецких авиалиний”.

Скриншот: flightradar24.com

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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