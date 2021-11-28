 

Украине предсказали переход части территорий к России

28.11.2021, 16:28, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЕсли Киев откажется от «Минска – 2», это может привести к дроблению Украины и переходу части ее территорий в состав России, сообщил журналист Владимир Скачко в интервью каналу Topinform.

Он считает, что Минские соглашения сдерживают Украину от превращения в анти-Россию, и Москва не отступит от них. При этом процесс дробления Украины может начаться, если «Минск – 2» отложат на неопределенное время, передает РИА «Новости».

«Сначала РФ отходят Донецкая и Луганская область не в виде этих обломков ЛДНР, а полностью. Потом туда же идут области, которые, отчаявшись выжить самостоятельно в составе Украины, начнут повторять путь Крыма и путь ЛДНР», – отметил Скачко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, о запуске альтернативного Минским соглашениям процесса.

Между тем президент Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что кризис на Украине далек от разрешения. При этом Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.

В то же время Сергей Лавров отметил, что ДНР, ЛНР, а также РФ как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения. При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что намерен добиваться пересмотра и изменения Минских соглашений.

Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.



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