 

Молодую пару нашли убитой в запертой изнутри квартире во Владивостоке

28.11.2021, 16:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВо Владивостоке возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел мужчины и женщины с множественными колото-резаными ранами в ванной в запертой квартире, информирует пресс-служба СУ СК по Приморскому краю.

«27 ноября в ванной комнате квартиры дома по улице Надибаидзе города Владивостока Приморского края обнаружены тела 31-летнего мужчины и 22-летней девушки с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК «Убийство двух лиц».

В пресс-службе добавили, что родители мужчины, не дозвонившись, приехали в квартиру по месту жительства сына, где обнаружили, что дверь заперта изнутри. Они вызвали аварийную службу и вскрыли входную дверь, где в ванной комнате обнаружили тела сына и его девушки.

Проводятся судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельств произошедшего.

Ранее в Вологде задержали мужчину, который подозревается в убийстве нескольких человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Гозман: Можем послать Лукашенко изображения подсудимых Нюрнберга после исполнения приговора. Пусть ждет

29.08 / По тонкой линии — ЕС пригрозил Турции санкциями за разведку энергоресурсов в Средиземном море

23.11 / Количество умерших от COVID-19 в Украине превысило 11 тыс.

28.08 / РУСАДА обязали написать заявление на экс-главу агентства из-за финансовых нарушений

19.02 / Эксперты назвали профессии, на которых человека заменит робот

06.01 / Чичваркин: Попробуй ударить украинцев по правой щеке – получишь с левой ноги

19.06 / Из-за плохих привычек и соблазнов в Мексике растёт число детей с ожирением

30.09 / Чешские археологи обнаружили древнее предсказание краха египетской цивилизации

20.12 / Ирландская путешественница восхитилась «волшебным» Петербургом

22.03 / Офис президента: Около 10 компаний предложили свои услуги по очистке здания после субботней акции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика