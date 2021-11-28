Молодую пару нашли убитой в запертой изнутри квартире во Владивостоке

Во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел мужчины и женщины с множественными колото-резаными ранами в ванной в запертой квартире, информирует пресс-служба СУ СК по Приморскому краю.

«27 ноября в ванной комнате квартиры дома по улице Надибаидзе города Владивостока Приморского края обнаружены тела 31-летнего мужчины и 22-летней девушки с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК «Убийство двух лиц».

В пресс-службе добавили, что родители мужчины, не дозвонившись, приехали в квартиру по месту жительства сына, где обнаружили, что дверь заперта изнутри. Они вызвали аварийную службу и вскрыли входную дверь, где в ванной комнате обнаружили тела сына и его девушки.

Проводятся судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельств произошедшего.

Ранее в Вологде задержали мужчину, который подозревается в убийстве нескольких человек.