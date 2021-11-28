 

В посольстве дали рекомендации находящимся в ЮАР россиянам

28.11.2021, 15:34, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПосольство РФ в ЮАР из-за распространения омикрон-штамма рекомендует россиянам, находящимся в стране, прибывшим на отдых или совершающим кратковременные поездки, сохранять спокойствие и в случае необходимости покинуть территорию государства на юге Африки, сообщил представитель российской дипмиссии, комментируя ситуацию в связи с выявленным в ЮАР омикрон-штаммом коронавируса.

«На данный момент мы рекомендуем, прежде всего, сохранять спокойствие. При наличии возможности приобретать билеты и вылететь из страны», – сообщил российский дипломат, передает ТАСС.

Представитель посольства отметил, что созданы и работают специальные Telegram-каналы для оперативного информирования граждан РФ о складывающейся в ЮАР ситуации, в том числе даются рекомендации относительно необходимых действий. Посольство РФ в столице ЮАР Претории и Генеральное консульство РФ в Кейптауне внимательно следят за ситуацией с распространением омикрон-штамма.

В одном из туристических агентств в Претории заявили, что точной информации о том, сколько российских туристов находятся сейчас в ЮАР, нет, однако речь может идти о нескольких сотнях. Отмечается, что прямых регулярных авиарейсов между городами РФ и ЮАР нет. Туристы добираются на юг Африки с пересадкой. Однако с 25 ноября многие авиакомпании приостановили полеты в ЮАР и соседние африканские страны. «Тем не менее авиакомпании африканских стран, за исключением Маврикия и Сейшельских островов, не прекращали полеты в ЮАР. В результате желающие могут при наличии билетов вылететь в такие крупные транзитные центры, как Каир, Аддис-Абеба или Дакар, а оттуда добраться домой», – пяснили в турагентстве.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В воскресенье в Роспотребнадзоре заявили, что на сегодняшний день новый штамм коронавируса «омикрон» в РФ не обнаружен. До этого стало известно, что британские медики выразили сомнения в опасности нового штамма коронавируса «омикрон».

Ранее российский сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» уже есть в России, его в страну ввозят туристы, приехавшие из Египта. 

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство». Сообщалось, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон». В Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «омикрон» с вирусом Эбола.

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии.



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